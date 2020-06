Viio Tongeren zwaait laatstejaars uit via livestream proclamatie

Tongeren - Om ouders en andere familieleden toch nog te kunnen betrekken bij het afstuderen van de zesdejaars van Viio Tongeren, organiseerde de school een proclamtie die live gevolgd kon worden via sociale media.

Op maandag 29 juni 2020 mocht Viio Tongeren zijn jaarlijkse proclamatie organiseren. De organisatie verliep iets anders dan gepland. Maar de school had niet alleen een plan B, ook een plan C. Het oorspronkelijke idee tijdens de coronamaatregelen, was een drive-in proclamatie op Plinius. Toen bleek dat dit niet kon, besliste het team van Viio twee weken op voorhand om over te gaan naar plan C. Er werd keihard gewerkt aan een idee en wanneer vele collega’s de handen in mekaar slaan, krijg je zeer mooie initiatieven.

Helaas mochten de ouders niet uitgenodigd worden en mocht er ook geen receptie gegeven worden. Viio besliste daar anders over en organiseerde een livestream proclamatie zodat niet alleen de ouders en grootouders konden meekijken, maar zodat iedereen de proclamatie op sociale media kon meevolgen.

De sporthal werd omgebouwd tot een evenementenzaal, er werd een rode loper voorzien, een ballonnenboog en een photobooth en alles werd tot in de puntjes verzorgd. De leerlingen hebben het beste van zichzelf gegeven, hun Don-X-Mosband zorgde voor optredens en elke klas deed een speech en koos hun favoriete song. Achteraf werd er een erehaag gevormd door alle leerkrachten bij het naar buiten gaan van hun leerlingen. Een receptie kon jammer genoeg niet, maar een goodiebag met een aperitief voor elke leerling in hun bubbel kon wel.

Viio Tongeren blikt vol trots terug op hun proclamatie en wenst al zijn leerlingen een fantastische toekomst en een fijne vakantie.