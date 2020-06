Na drie jaar vertrekt Erik Van Den Eynden als CEO van ING België. Het zou gaan om een persoonlijk besluit. Financieel directeur Hans De Muynck wordt als interim-CEO aangeduid, in afwachting van een vervanger.

De 52-jarige Antwerpenaar wou naar eigen zeggen ‘nieuwe oorden ontdekken en fun hebben’. Met het hoofdkantoor in Amsterdam was er geen conflict. “De groep wou dat ik bleef”, zegt hij in zakenkrant De ...