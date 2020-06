Liefst 26 NHL-spelers testen positief op het coronavirus

In de Noord-Amerikaanse Hockeyliga NHL zijn bij de spelers in totaal 26 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zo maakte de NHL maandag bekend.

Sinds de herstart van de trainingen in kleine groepen en volgens een strikt protocol werden er meer dan 1.450 tests uitgevoerd en die brachten vijftien besmettingen aan het licht. Zij werden meteen in quarantaine geplaatst. Nog eens elf anderen liepen besmettingen buiten het voorgeschreven protocol op.

In de Amerikaanse golfsport werd de positieve test van profspeler Harris English bekendgemaakt. Daardoor mag hij vanaf donderdag niet deelnemen aan de Rocket Mortgage Classic in Detroit, zo bevestigde de PGA. Volgens de Amerikaanse PGA is hij de vijfde golfer die besmetting met het coronavirus oploopt sinds de herstart van het seizoen op 11 juni.