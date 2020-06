Vanaf nu álles op de cross: “trotse papa” Sven Nys poseert naast afgestudeerde Thibau

Thibau Nys heeft een diploma. De 17-jarige zoon van veldritgrootheid Sven Nys maakte zijn vader “trots” door af te studeren in de sportwetenschappen. En vanaf nu, alles op de cross zeker?

“En plots is hij afgestudeerd. Trotse papa”, aldus Sven Nys op Instagram met een foto van vader en zoon, die schoolliep aan het Atheneum Kamsa in Aarschot. Thibau Nys blinkt overigens in een wit kostuum en academische baret.

De wereldkampioen veldrijden bij de junioren zal ongetwijfeld een (klein) feestje bouwen want voortaan kan hij zich volledig toeleggen op zijn sportcarrière.

“Normaal gezien zou ik nu nog niet in competitie zijn, dus op zich is er voor mij niet veel veranderd”, zei hij over z’n bezigheden in strenge coronatijden. “Ik moet niet naar school, dus heb ik wel meer tijd om te trainen. Dat wel. Ik laat mij wel niet vangen aan die toestanden op Strava. Het langste dat ik al getraind heb, is 145 kilometer. Het heeft geen zin op de lange termijn om zo zot te gaan doen. Ik hou me aan mijn structuur. Ik kan nu het leven leiden dat ik altijd al heb gewild: opstaan en trainen. Maar het is moeilijk om mij zo te concentreren op mijn studies. Wat sowieso al moeilijk is. Maar de structuur is helemaal weg, nu moet je zelf alles regelen. Of papa een goeie preteacher is? Hij heeft nog niks moeten doen en ik weet ook niet of hij daarvoor geschikt zou zijn. Als ik een vraag heb, doe ik dat meestal aan ons mama.”

Van die last is Isabelle voortaan dus verlost. “De examenperiode gebruikt hij gewoon om nog meer te trainen. Ik probeer hem toch te motiveren om zijn diploma te behalen”, zei ze begin 2018 nog. “Thibau mag zich volledig smijten op zijn wielercarrière, maar ik maak hem wel duidelijk dat er een leven naast het wielrennen is.”