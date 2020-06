Ophef rond affiche K3-film, maar dit is het échte probleem

Mensen op sociale media – lees: een select groepje gebruikers op Twitter – struikelden maandag over de affiche van de nieuwe K3-film, Dans van de farao. Die laat Hanne, Marthe en Klaasje zien in een outfit die moet doorgaan voor ‘klassiek Egyptisch’. “Te stereotiep”, vonden ze. Zeker in tijden van culturele en raciale gevoeligheden en veranderende inzichten.

Daarbij werd vlot voorbij gegaan aan het echte ‘probleem’ met het promobeeld. Links van Klaasje, aan de voet van de piramide, staat namelijk een gephotoshopte kameel. En hoewel ook iets valt te zeggen over de knullige manier waarop die erbij is geplakt, zit het euvel ’m vooral in de dierenkeuze: een kameel is een Centraal-Aziatisch dier dat onder meer voorkomt in China, Mongolië en Kazachstan, en daar al zesduizend jaar geleden werd gedomesticeerd, maar niet in het Arabische Noord-Afrika. Een bultje minder en wat hertekenen tot een dromedaris, zo had het eigenlijk gemoeten. Dat de poster historisch gezien te wensen overlaat, blijkt ook uit een bericht van een onderzoeksgroep naar Egyptische geschiedenis:

Gelukkig ontmoet het drietal in de film een Egyptische Wenskat. Weten ze meteen wat gevraagd.