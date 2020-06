Paardensport in rep en roer: diende Amerikaan elektrische schokken toe via sporen?

Heisa in de paardensportwereld. De Amerikaan Andrew Kocher wordt door het Franse magazine Grandprix bericht van het toedienen van elektrische schokken aan zijn paarden, om die beter te laten springen. De Amerikaanse paardenbond en de internationale paardensportbond FEI zijn een onderzoek gestart naar de Amerikaan, die niet aan z’n proefstuk toe is.

Op foto’s die Grandprix de wereld instuurde, is te zien hoe Kocher via een nagenoeg onzichtbaar systeem van draden de ‘mechanische doping’ gebruikte. Via een afstandsbediening in zijn handschoenen liep ...