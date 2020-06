Brussel -

Er zit schot in de federale formatie. Eind deze week willen partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) weten of N-VA, cdH en vooral sp.a bereid zijn in een Arizona-coalitie te stappen. Wat doet Conner Rousseau?