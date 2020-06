Voeren -

Sinds 15 juni mogen we de grens met Nederland weer over: om familie te bezoeken of om te gaan winkelen. Maar het heropenen van de grenzen brengt ook enkele negatieve gevolgen met zich mee, merken ze bij de politie van Voeren. Zo is het drugstoerisme in de Voerstreek opnieuw sterk toegenomen.