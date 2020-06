Een bezoek aan de bioscoop ziet er vanaf woensdag zo uit

Hasselt - Vanaf woensdag openen de bioscopen weer de deuren. Uiteraard met de nodige coronamaatregelen.

Zo moet ook in de filmzaal de nodige afstand bewaard worden en wordt iedereen gevraagd een mondmasker te dragen tijdens zijn of haar bioscoopbezoek. Tijdens het kijken van de film mag u het mondmasker wel uit doen. Ook wordt gevraagd je ticket op voorhand online te bestellen. De bioscopen zijn blij dat ze weer open mogen, maar wachten ook met een bang hart af of er ook voldoende bezoekers zullen komen nu meer en meer filmhuizen hun grote films naar het najaar verhuizen.