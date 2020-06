Borlées trainen eerste keer met Franse sprintcoach, vader Jacques kijkt toe: “Verandering was nodig”

Vandaag/maandag hebben Jonathan, Kevin en Dylan Borlée voor de eerste keer getraind met Guy Ontanon. De Fransman die volgens Jacques Borlée “één van de beste sprintcoaches is van Europa” werkt deze zomer met de Borlée-broers op de sprintnummers 100 en 200 meter.

Maar ook al trainen Jonathan, Kevin en Dylan Borlée op de sprintnummers - een verandering, die vooral op mentaal vlak echt noodzakelijk was zo zeggen ze - toch blijft de 400 meter het doel in 2021 (Olympische Spelen) en 2022 (WK en EK). Dat hebben de Borlées maandagnamiddag gezegd tijdens een open training en persconferentie in Louvain-La-Neuve.

Op de persconferentie steekt Dylan Borlée van wal: “We lijken weer jongens van achttien die iets nieuws leren en dat is echt super. Altijd trainen op de 400 meter is toch monotoon, ook al proberen we ook met papa steeds bij te leren en nieuwe technieken te ontwikkelen.”

Het was het idee van Jacques Borlée om er een nieuwe coach bij te halen en hij ziet nu al dat de input van Guy Ontanon zijn vruchten afwerpt: “Mijn zonen leren enorm veel bij en wat vooral belangrijk is, is dat ze er weer plezier in hebben. Elke ochtend staan ze te popelen om eraan te beginnen, ze discussiëren weer onder elkaar, het enthousiasme is terug en dat in een toch heel moeilijke periode.”

Jonathan Borlée verwoordt het zo: “De week waarin we vernamen dat de Spelen geannuleerd waren, verliepen de trainingen heel moeilijk. Onze manier van werken veranderen was echt noodzakelijk. Deze verandering en een nieuw doel stellen was nodig voor het mentale. We hebben ondertussen al enorm veel geleerd: onze start bijvoorbeeld, we hebben niet de gewoonte uit de startblokken te schieten zoals sprinters dat doen, daar heeft Ontanon ons al veel gecorrigeerd. De samenwerking met hem gedurende bijna zes weken nu is zeer verrijkend.”

Een maand verliep de samenwerking van op afstand. Maandag was het de eerste keer dat Ontanon in levenden lijve aanwezig was op een training. De Fransman blikt tevreden terug: “Het is supergoed verlopen, we kennen elkaar al lang en door het veelvuldig contact via videoconferentie konden we vandaag heel snel tot de kern komen. Voor mij is met de Borlées werken een grote uitdaging. De intentie is de kwaliteit van hun 200m ter verbeteren, zonder dat er daarom records gaan sneuvelen. Die kwaliteitsverbetering op de pure snelheid van de 200 gaat ten goede komen van de 400m.”

De 400 meter blijft dus uiteraard hun discipline, “tenzij ik opeens 19.50 haal op de 200 meter, maar daar geloof ik niet te veel in”, grapt Jonathan Borlée.

