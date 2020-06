Drie verdachten ontvoering 13-jarige in Genk blijven ook na beroep in de cel

Genk -

Lahoussine El Haski, zijn echtgenote Samira Bouloudo en Mohamed Laktit blijven in de cel. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling maandag beslist. De drie hadden beroep aangetekend tegen de bevestiging van hun aanhouding door de raadkamer in Tongeren. Ze zitten in hechtenis voor hun mogelijke betrokkenheid bij de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk.