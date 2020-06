Een van de machtigste vrouwen op Amerikaanse tv, maar einde dreigt voor show van Ellen DeGeneres

Haar talkshow mag dan wel een van de populairste ooit zijn, de voorbije weken noteert de Ellen DeGeneres Show het ene nieuwe diepterecord qua kijkcijfers na het andere. Nu de 62-jarige comédienne ook wordt ingehaald door concurrenten als Dr. Phil, vrezen Amerikaanse media voor haar einde. Vooral te wijten aan de onthullingen die gasten en crew deden over “een van de gemeenste mensen op aarde”. Zo lijkt de gastvrouw die haar gasten kon maken of kraken, nu zelf gekraakt.

Ze is zo bekend dat haar talkshow gewoon haar naam draagt. Of zelfs een afkorting ervan, want zelfs aan “Ellen” heeft iedereen genoeg om te weten dat het over Ellen DeGeneres gaat. Een beetje zoals Oprah ...