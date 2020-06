Dit zijn de drie kandidaten om de nieuwe Chef Defensie te worden

De regering heeft met een hoorzitting van de drie kandidaten de procedure gestart voor de aanduiding van de nieuwe Chef Defensie in opvolging van generaal Marc Compernol, die volgende maand op pensioen gaat. “De procedure loopt”, was het laconieke antwoord van het kabinet van Defensie aan het persagentschap Belga. Eerder liet de legertop zelf al vallen dat Hasseltse generaal-majoor Marc Thys een goede keuze zou zijn, maar het is uiteindelijk de regering die moet kiezen.