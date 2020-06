TikTok-ster onthult trucje om te checken of jeans past… zonder ze te passen

Iedereen kent het wel: het veelvuldig aantrekken van jeansbroeken om toch maar je exacte maat te vinden. TikTok-ster Billie Newland vond er een oplossing voor. In een filmpje demonstreerde ze hoe jij jouw perfecte maat kunt achterhalen zonder de broek te moeten passen.

De lifehack blijkt opvallend simpel: gewoon je voorarm in de tailleband van de broek steken volstaat. “Indien er een groot gat zit tussen je elleboog, je hand en het uiteinde van de jeans, is die te groot”, vertelde Newland. Pas wanneer de arm perfect in de tailleband past, heb je volgens haar de goede maat te pakken. De hack kon op veel bijval rekenen: het filmpje werd op TikTok al ruim anderhalf miljoen keer bekeken.