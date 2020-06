Viroloog Van Gucht: “Contactonderzoek blijft kernstrategie”

Ondanks de afbouw van het aantal contacttracers blijft contactonderzoek de “kernstrategie” in België om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te krijgen. “Het is zeker niet de bedoeling om dit af te bouwen of stop te zetten. Maar als je zo’n 90 gevallen per dag hebt, heb je minder contactonderzoekers nodig”, zegt viroloog Steven Van Gucht maandag.