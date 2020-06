Juventus en Barcelona maken ruildeal ter waarde van 147 miljoen euro bekend: Arthur en Pjanic wisselen van ploeg

FC Barcelona en Juventus hebben een akkoord bereikt omtrent de transfers van Arthur Melo en Miralem Pjanic. De Braziliaan trekt voor 72 miljoen euro en 10 miljoen euro bonussen naar Turijn. De Bosniër kost de Catalanen 60 miljoen euro plus 5 miljoen bonussen.

LEES OOK. Onze chef voetbal Ludo Vandewalle over de crisis bij FC Barcelona: “Te veel Lionel Messi is ook niet goed” (+)

De 23-jarige Arthur en 30-jarige Pjanic maken eerst nog wel het seizoen vol bij hun huidige clubs alvorens van team te veranderen in een deal die in totaal 147 miljoen euro waard is.

OFFICIAL | Juventus agree deal with @FCBarcelona to sign @arthurhromelo and for the sale of @Miralem_Pjanic. — JuventusFC (@juventusfcen) June 29, 2020

In La Liga staan er nog hete weken in het verschiet voor Barça, dat onlangs zijn leidersplaats aan het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard moest afstaan. Arthur werd door FC Barcelona in de zomer van 2018 voor 31 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse Gremio. In Catalonië had hij nog een overeenkomst tot medio 2024. Tot nu toe droeg hij 72 keer het Barça-shirt. Met de club won de 20-voudige international twee landstitels op rij, de Copa del Rey en de Supercup.

Met een transferbedrag van minstens 72 miljoen euro is Arthur de duurste zomertransfer tot nu toe. Eerder was dat de Duitse aanvaller Timo Werner, die voor 53 miljoen euro overstapt van RB Leipzig naar Chelsea.

Arthur Melo (links). Foto: EPA-EFE

“Complete middenvelder”

Barcelona plakte een opstapclausule van liefst 400 miljoen euro op het hoofd van Pjanic. De 92-voudige Bosnische international kwam in de zomer van 2016 voor 32 miljoen euro over van AS Roma en speelde eerder voor Lyon. Pjanic won in Turijn drie landstitels, twee bekers en een Italiaanse supercup. Daar kan nog een vierde titel bijkomen als Juventus zijn voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Lazio kan behouden.

Pjanic wordt door Barcelona omschreven als “een complete middenvelder”. “Pjanic heeft al op elke positie op het middenveld gespeeld, hetzij als aanvallende middenvelder bij Metz of in een iets meer teruggetrokken rol bij Lyon en Roma. Zijn gave om vanuit de diepte mee in de aanval te trekken zorgden er samen met zijn uitstekende kwaliteiten als vrijetrapnemer voor dat hij al flink wat doelpunten heeft gescoord. Daarnaast maken zijn technische kwaliteiten, zijn zicht op het spel en zijn vastberadenheid van hem een van de beste middenvelders in het hedendaagse voetbal.”

Voor de Oude Dame is het de tweede versterking op het middenveld. Afgelopen winter legde het 35 miljoen euro op tafel bij Atalanta voor de 20-jarige Dejan Kulusevski. De Zweed, die wel eens vergeleken wordt met Kevin De Bruyne, mocht wel het seizoen uitdoen op huurbasis bij Parma.

LEES OOK. Peperdure tiener kijkt op naar Rode Duivels: “Ik wil beter worden dan Kevin De Bruyne” (en hij eert Adnan Januzaj elke wedstrijd)