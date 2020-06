Directeur woonzorgcentrum: “Onvoldoende materiaal voor tweede uitbraak”

“We beschikken niet over een strategische voorraad aan handschoenen en beschermende schorten om gewapend te zijn voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus.” Dat heeft Guy Claeys, directeur van het woonzorgcentrum Sint Bernardus uit Bassevelde maandag gezegd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement.

De vaststelling is opvallend, want uit de cijfers van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) blijkt dat er een ruime voorraad is aan handschoenen en schorten. “Er schort wat met de schorten”, merkt sp.a-parlementslid Hannes Anaf op. Minister Beke stelt de woonzorgcentra gerust dat de voorraden aan handschoenen en schorten kunnen ingezet worden bij nieuwe uitbraken.

Uit de nieuwste cijfers van Vlaams minister Beke blijkt dat Vlaanderen beschikt over een grote voorraad aan beschermingsmateriaal, gaande van bijna 6 miljoen chirurgische mondmaskers tot bijna 68.000 beschermende schorten en 1,5 miljoen handschoenen.

Toch zijn er blijkbaar nog woonzorgcentra die kampen met leverings- of bevoorradingsproblemen. Zo bleek maandag bij de getuigenis van het woonzorgcentrum Sint-Bernardus (Bassevelde) in het Vlaams Parlement.

Volgens Annick Schepens, stafmedewerker van de directie, heeft het woonzorgcentrum nog slechts een voorraad van een honderdtal schorten. Volgens directeur Guy Claeys kunnen er voorlopig geen nieuwe handschoenen en schorten geleverd worden. “We beschikken niet over een strategische voorraad aan handschoenen en schorten voor bij een eventuele tweede uitbraak”, aldus Claeys.

Fouten toedekken

“Er schort wat met de schorten”, merkte sp.a-parlementslid Hannes Anaf op. Hij verwees naar het verschil met de grote voorraad die minister Beke rapporteert. “Hoe komt het dat die voorraad niet tot bij jullie geraakt?”. Ook andere parlementsleden zoals Jos D’Haese (PVDA), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Lorin Parys (N-VA) stelden gelijkaardige vragen.

Anaf reageert scherp: “Als de informatie uit de voortgangsrapportage niet overeenstemt met de getuigenverklaringen van de mensen op het veld in de coronacommissie, vraag ik mij echt af of de regering wel echt wil leren uit haar fouten of gewoon haar eigen fouten wil toedekken”.

Maar volgens het kabinet van minister Beke is er in overleg met de sector net voor gekozen om voor bepaalde materialen te werken met een gecentraliseerde stock. Woonzorgcentra krijgen wel mondmaskers en alcoholgel aangeleverd omdat ze die nodig hebben voor hun normale werking, maar voor materialen als handschoenen en schorten wordt gewerkt met een centrale stock die kan ingezet worden bij eventuele nieuwe besmettingen. “Als een woonzorgcentrum geconfronteerd wordt met een uitbraak, kan een beroep gedaan worden op die voorraad. Dat is vorige week nog bevestigd door de sector zelf”, klinkt het op het kabinet-Beke.