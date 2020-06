Diest -

Een bestuurder is afgelopen weekend twee keer geflitst in vijf minuten tijdens een snelheidscontrole. Hij reed 158 en 159 km/uur in de zone 70 en moet zich later verantwoorden. 55 andere chauffeurs reden ook te snel. Vier bestuurders bleken onder invloed van alcohol of drugs en moesten hun rijbewijs afgeven.