Filip, Mathilde, Máxima en andere royals ontpoppen zich tot geheime wapens om toeristen te lokken

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten het afgelopen weekend zowel Limburg als de Ardennen om het toerisme in eigen land te promoten. Ook leden van andere Europese koningshuizen zetten zich daarvoor in. Royals, het geheime wapen om de pracht van hun land te belichten tijdens de coronacrisis.

Een fietstocht in en rond Bokrijk op zaterdag en een verkenning van de streek van Bouillon op zondag waren leuke familie-uitjes voor koning Filip en zijn gezin. Maar ze waren ook bewust gepland om het toerisme in eigen land in de kijker te zetten.

In Spanje zijn koning Felipe (52) en koningin Letizia (47) dan weer van plan elk van de 17 autonome regio’s te bezoeken. Ze waren de voorbije dagen al op de Balearen en Gran Canaria. In een van de hotels waar ze langsliepen, hoorden ze hoe personeel en hun familieleden gratis mochten logeren om de veiligheidsregels te testen, voordat toeristen weer welkom zijn.

Bekijk hoe het vorstenpaar Duitse toeristen in Mallorca welkom heet in Spanje:

In Nederland voer koningin Máxima (49) naar het Waddeneiland Texel. Ze zag met eigen ogen hoe de horeca die leeft van het toerisme, omgaat met de gevolgen van de coronacrisis.

Beelden van Máxima op Texel:

In Zweden zullen prins Carl Philip (41) en zijn gezin deze zomer foto’s van hun favoriete plekken delen op zijn sociale media. “Omdat velen dit jaar thuis blijven, willen we laten zien hoe prachtig ons land is”, licht de zoon van koning Carl Gustaf zijn initiatief toe op Instagram.

Met deze foto van zijn kinderen kondigde Carl Philip zijn plan aan:

bekijk ook