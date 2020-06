Deze jongeren kregen corona: “Ik dacht dat het afgelopen was met mij”

Een op de drie nieuwe coronapatiënten is tussen twintig en veertig jaar, terwijl dat begin deze maand nog maar een op de vier was. Het aandeel van de twintigers en dertigers groeit dus, zo blijkt uit de rapporten van Sciensano. Experts herhalen dat we moeten blijven oppassen, en richten zich daarbij specifiek tot jongeren. Maar ook jongeren zelf waarschuwen de anderen dat het virus bij iedereen ernstige schade kan aanrichten.