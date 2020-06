Corona heeft nu wereldwijd aan meer dan 500.000 mensen het leven gekost

De coronapandemie heeft wereldwijd ten minste 501.847 mensen gedood sinds China officieel het begin van de ziekte in december meldde, meldde het Franse persbureau AFP uit officiële bronnen maandag. In eigen land naderen we de kaap van 10.000 doden.

Sinds het begin van de epidemie zijn in 196 landen en gebieden meer dan 10.161.240 besmettingsgevallen officieel vastgesteld, waarvan er nu ten minste 5.074.100 genezen zijn verklaard.

Dit aantal gediagnosticeerde gevallen weerspiegelt echter slechts een fractie van het werkelijke aantal infecties. Sommige landen testen alleen ernstige gevallen, andere gebruiken testen als prioriteit voor tracering en veel arme landen hebben slechts een beperkte screeningcapaciteit.

De Verenigde Staten, die begin februari hun eerste sterfgeval als gevolg van het coronavirus registreerden, zijn het land dat het meest wordt getroffen in termen van aantal sterfgevallen en infecties, met 125.803 overlijdens voor 2.549.069 besmettingen. Minstens 685.164 mensen werden genezen verklaard.

Na de Verenigde Staten zijn Brazilië de meest getroffen landen met 57.622 doden voor 1.344.143 gevallen, groot-Brittannië met 43.550 doden (311.151 gevallen), Italië met 34.738 doden (240.310 gevallen) en Frankrijk met 29.778 doden (199.343 gevallen).

China (exclusief de gebieden Hongkong en Macao) telde officieel in totaal 83.512 gevallen (12 nieuw tussen zondag en maandag), waaronder 4.634 sterfgevallen (0 nieuw) en 78.460 behandelingen.

Europa bereikte maandag 196.273 sterfgevallen voor 2.652.674 gevallen, de Verenigde Staten en Canada 134.371 sterfgevallen (2.652.279 gevallen), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 112.162 sterfgevallen (2.486.089 gevallen), de Azië 33.594 sterfgevallen (1.243.058 gevallen), het Midden-Oosten 15.668 sterfgevallen (733.753 gevallen), Afrika 9.646 sterfgevallen (384.144 gevallen) en Oceanië 133 sterfgevallen (9.244 gevallen).

In eigen land naderen we stilaan de kaap van 10.000 doden en zaten we zaterdag aan 61.209 besmettingen met Covid-19.