Tony’s Chocolonely opent chocoladerestaurant in Amsterdam

Als je verlekkerd bent op chocolade, dan kun je deze zomer een tripje plannen naar Amsterdam. Vanaf 1 juli opent Tony’s Chocolonely er een chocoladerestaurant in de Beurs van Berlage.

Op tien minuten wandelen van Amsterdam-Centraal, kun je jezelf onderdompelen in een chocoladeparadijs. In het restaurant met rood en blauw interieur vind je onder meer repen, maar kun je je ook aan een heuse chocoladeburger wagen. Of wat denk je van een portie ‘bieterballen’ met gesmolten chocolade en mosterd… De minder avontuurlijke chocoladefans zullen er ook allerlei klassiekere bereidingen met cacao kunnen proeven. Het restaurant zwiert op 1 juli de deuren open. Het restaurant is het eerste walhalla van het merk dat te bezoeken is.

In Zaandam komt er over een drietal jaar een chocoladeabriek bij. In het zogenoemde ‘Chocolate Circus’ komt een rood bezoekerspaviljoen met dito achtbaan. In de twee andere volumes van het voormalige Pakhuis De Vrede, een honderd jaar oud rijksmonument langs het Noordzeekanaal, zal het hoofdkantoor van het chocolademerk in ondergebracht worden.

Tot slot komt er ook een nieuw fabrieksgebouw, waarin twee functies gestapeld worden: een deel waar vloeibare chocolade wordt gemaakt en een deel waar de chocoladerepen worden geproduceerd.