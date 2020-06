Kanye West lanceert zijn eigen ‘Crocs’ en de grapjes volgen al snel

Na de talrijke Yeezy-sneakers die Kanye West de afgelopen jaren in samenwerking met Adidas heeft uitgebracht, komt hij nu met de Foam Runner. Door zijn specifiek vorm wordt de schoen nu al de Croc van Kanye genoemd. En of er mee wordt gelachen op Twitter.

Al maandenlang houdt Kanye West zijn fans in spanning voor de release van de Foam Runner. De schoen werd voor het eerst gespot in september 2019 aan de voet van dochtertje North, maar het duurde tot nu tot die ook effectief te koop was.

Zaterdag deelde de rapper/ontwerper op Twitter een link naar zijn website YEEZYSUPPLY.COM. De Foam Runner, die gemaakt is op basis van algen, werd er voor beperkte tijd aangeboden tegen 75 dollar (66 euro), een stuk betaalbaarder dus dan zijn Yeezy-sneakers waar je anders een paar honderd euro voor neertelt. In een mum van tijd waren ze allemaal de deur uitgevlogen.

Hoewel heel wat van zijn volgers dus maar wat tuk waren op de schoen, wordt die op Twitter ook door de mangel gehaald. Zo worden ze vergeleken met “weggesmolten Crocs”, een wasmand, een fietshelm of zelfs het gezicht van horrorfiguur Freddy Krueger.

Be Honest with me, was this your inspiration ??? pic.twitter.com/GBiJfXqr7t — Don Draper (@SteexAllMighty5) June 26, 2020

Het is niet de eerste keer dat er flink wordt gelachen met de ontwerpen van Kanye voor Adidas. Zo bracht hij eerder al “duikschoenen” en slippers (foto’s hieronder) die lijken op die voor Amerikaanse gevangenen uit. Beide ontwerpen werden het mikpunt van spot op sociale media.

Maar niettemin is de ene na de andere creatie in een fractie van een seconde uitverkocht. Alleen al in 2019 zou zijn Yeezy-collectie bij Adidas 1,2 miljard euro omzet hebben opgeleverd. Dat Gap hem zonet aan boord haalde, hoeft dan ook niet te verbazen. Al wat Kanye dezer dagen aanraakt, wordt goud.

Foto: ISOPIX