Archeologen hebben in 2016 een uitzonderlijk goed bewaard Romeins vervloekingsplaatje teruggevonden op het Regulierenplein in de binnenstad van Tongeren. Een magisch voorwerp waarmee iemand ene Gaius Iulius Viator de duivel wilde aandoen.

Een heel apart object in elk geval, gevonden door de archeologen van ARON en geschonken door woonmaatschappij Woonzo (van wie de werf was) aan het museum. “Zo bijzonder dat we dit vervloekingsplaatje ...