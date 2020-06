Froome, Bernal en Van Avermaet nemen het in juli al tegen elkaar op in virtuele Ronde van Frankrijk

De komende weekends organiseert het onlineplatform Zwift in samenwerking met Tourorganisator Amaury Sport Organisation (ASO) Le Tour de France Virtuel. Zowel Tourwinnaar Egan Arley Bernal, viervoudig winnaar Chris Froome, wereldkampioen Mads Pedersen als Greg Van Avermaet zijn als deelnemer aangekondigd. De opbrengsten zijn bestemd voor vijf goede doelen, zo is maandag bekendgemaakt.

Aan de virtuele Tour zullen 23 mannenteams en 16 vrouwenteams deelnemen. Onder meer oud-winnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Christop Froome zegden toe, net als Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Mathieu van der Poel, Nairo Quintana, wereldkampioen Mads Pedersen, Warren Barguil en Romain Bardet. Bij de vrouwen nemen onder meer Marianne Vos, Chloé Dygert Owen, Kirsten Wild en Anna Van der Breggen deel.

De deelnemers zullen zes etappes van ongeveer een uur afleggen. Voor elke etappe selecteert elk team vier renners. Eerst rijden de vrouwen, onmiddellijk gevolgd door de mannen. De wedstrijden zullen in 130 landen te volgen zijn. De VRT zal de wedstrijden uitzenden. De wedstrijden van de vrouwen zullen evenveel zendtijd krijgen als die van de mannen.

De renners hoeven niet alle zes de etappes te rijden, maar er zijn wel virtueel geel, groen, wit of de bolletjestrui te verdienen die dan overgaat van de ene ploegmaat op de andere. De eerste etappe vindt op zaterdag 4 juli plaats in Nice en is een rondje van 9,1 km dat vier keer moet gereden worden, goed voor 36,4 km. Er zit ook een bergrit bij met aankomst aan Chalet Reynard op de Mont Ventoux. De slotrit heeft zoals de echte Tour een finish op de , met aankomst voor de Arc de Triomphe in Parijs. Er zullen ook virtuele

De echte Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in Nice.

Etappes

Zaterdag 4 juli, Rit 1: Nice, 36.4 km (4 x 9.1 km, heuvelachtige rit)

Zondag 5 juli, Rit 2: Nice, 29.5 km (682 hoogtemeters, bergrit)

Zaterdag 11 juli, Rit 3: Noordoost Frankrijk, 48 km (vlakke rit)

Zondag 12 juli, Rit 4: Zuidwest Frankrijk, 45.8 km (2 x 22.9 km heuvelachtige rit)

Zaterdag 18 juli, Rit 5: Mont Ventoux, 22.9 km (finish aan Chalet-Reynard, bergrit)

Zondag 19 juli, Rit 6: Paris Champs-Elysées, 42.8 km (6 rondjes, vlakke rit)

Ploegen bij de mannen

AG2R La Mondiale

Arkéa Samsic

Alpecin-Fenix

Astana Pro Team

B&B Hotels-Vital Concept

Team Bahrain McLaren

Bora Hansgrohe

CCC Team

Team Cofidis

Circus-Wanty Gobert

Deceuninck – Quick-Step

EF Education First Pro Cycling

Groupama-FDJ

Israel Start-Up Nation

Team INEOS

Team Jumbo-Visma

Lotto-Soudal

Mitchelton-SCOTT

NTT Pro Cycling

Rally Cycling

Team Sunweb

TOTAL Direct Énergie

Trek-Segafredo

Ploegen bij de vrouwen

Alé BTC Ljubljana

Team Arkéa

Boels-Dolmans Cycling Team

CANYON//SRAM Racing

CCC-Liv Team

Ceratizit – WNT Pro Cycling

Drops

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Lotto Soudal Ladies

Mitchelton-SCOTT

Parkhotel Valkenburg

Rally Cycling

TIBCO-Silicon Valley Bank

Trek-Segafredo Women

TWENTY20 Pro Cycling

Team Sunweb

Valcar Travel & Service