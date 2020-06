Burgemeester Lippens dreigt met stappen tegen NMBS: “Ze exporteren corona van Brussel naar de kust”

Knokke - Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist dreigt met stappen tegen de NMBS. Volgens Lippens zou de vervoersmaatschappij geen deftig plan hebben om reizigers veilig van het binnenland naar de kust te brengen. Na de overrompeling van de afgelopen dagen, vreest Lippens een nieuwe uitbraak van het coronavirus in zijn gemeente. En dus overweegt Lippens zelfs om Knokke-Heist tijdens warme zomerdagen volledig af te sluiten. “En dan moeten er geen treinen meer tot hier rijden”, klinkt het.

Het waren geen mooie taferelen vorige week in Knokke-Heist. Het tropische zomerweer zorgde voor een overrompeling en de nodige overlast in de mondaine badstad. De hulpdiensten hadden de grootste moeite met dronken bezoekers of mensen die corona al voorbij wanen. Vooral mensen uit Noord-Frankrijk werden geviseerd.

“Zij zorgden voor overlast en vielen politie, hulpverleners en andere bezoekers lastig. Door hun onverantwoord gedrag en het zich niet houden aan de geldende maatregelen, zorgen zij voor enorme Covid-risico’s”, aldus Lippens. De burgemeester waarschuwde dan ook al dat er een nultolerantie geldt, en dat de politie meteen mag beboeten bij overlast of inbreuken op de coronamaatregelen.

Rol NMBS

Volgens Lippens speelt ook de NMBS een grote rol in die overrompeling. De vervoersmaatschappij zou geen deftig plan hebben om reizigers op een veilige manier naar Knokke-Heist en bij uitbreiding de kust te transporteren. “De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein”, aldus Lippens. “Die grootsteden slagen er niet in betogingen, feestpartijen en andere massabijeenkomsten in te perken, en brengen zo de veiligheid op grote schaal in gevaar. Als diezelfde personen nadien naar Knokke-Heist afreizen, zorgt dat voor onverantwoorde en onwenselijke risico’s.”

Volgens het gemeentebestuur voorziet de NMBS niet in extra beveiliging, het afdwingen van de coronamaatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste prijs. Vooral inbreuken op de afstandsregels en het niet dragen van een mondmasker op de trein waren opvallend.

“Anders geen treinen meer tot in Knokke”

Lippens wil dan ook een duidelijk zomerprotocol. “We eisen zo snel mogelijk duidelijkheid van de NMBS, en we zullen haar in gebreke stellen als het protocol verder op zich laat wachten”, aldus de burgemeester. “En dan moeten er geen treinen meer tot in Knokke rijden.”

De burgemeester wil een uitbraak van het coronavirus in zijn gemeente dan ook ten alle koste vermijden. Om een nieuwe overrompeling en nieuwe besmettingshaard te voorkomen, overweegt Lippens zelfs om Knokke-Heist af te sluiten op topdagen. ”De mogelijkheden worden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende zeer warme dag te kunnen afsluiten. Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd”, aldus Lippens