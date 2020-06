Antwerpse modestudenten maken brillen voor Komono

Drie masterstudenten aan de Royal Academy of Fine Arts Antwerp hebben de handen in elkaar geslagen met Komono. Ze hebben, volledig in lijn met hun afstudeerproject, een collectie brillen ontworpen voor het Belgische accessoiremerk Komono.

De brillen zijn experimenteler dan de reeds bestaande collectie van het merk. Studentes Annemarie Saric en Karolina Widecka ontwierpen elk een bril met een futuristische look, Florentina Leitner liet zich voor haar creatie inspireren door de jaren 60.

Alle brillen werden zondagavond voorgesteld tijdens jaarlijkse modeshow van de Modeacademie, die deze keer online plaatsvond wegens de coronacrisis. Daar kwamen trouwens geen publiek en geen modellen maar wel virtuele modebeelden aan te pas.

Vanaf donderdag 2 juli kunnen fans de exemplaren kopen voor 199 euro per stuk op in de (web)winkel van het label. Op het initiatief van de studenten zal een deel van de opbrengst naar Survived and Punished gaan, een Amerikaanse organisatie die overlevenden van huiselijk en seksueel geweld ondersteunt.