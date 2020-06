Het hing al een tijdje in de lucht maar het is nu ook officieel: de toptennisacademie verlaat Tennisdel Genk en verhuist naar TC Tenkie. Hasselt heeft de ambitie om een topsportstad te worden en ondersteunt daarom deze samenwerking.

Omdat in Genk de mogelijkheid ontbrak om verder door te groeien koos de Wilson Tennis Academy voor een nieuwe locatie in Kiewit. Over ruim een jaar moet de nieuwe accommodatie in Tenkie Park klaar zijn ...