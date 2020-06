Ook H&M zal wereldwijd tientallen winkels sluiten

Eerder kondigde de Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van onder meer ­Zara en Massimo Dutti, aan dat het wereldwijd 1.200 winkels zal sluiten en ook H&M Group maakt nu soortgelijk nieuws bekend. Nog dit jaar zullen 170 shops dichtgaan.

H&M Group heeft zopas aangekondigd dat het wereldwijd 170 winkels zal sluiten. Dat zijn er een heel pak minder dan de 1.200 die Inditex schrapt, maar toch een teken aan de wand. Beide retailers willen namelijk steeds meer inzetten op de online verkoop, een trend die door de coronacrisis nog extra is aangewakkerd.

Zo tekende H&M in het tweede kwartaal van 2020 een daling op van vijftig procent van de netto-omzet doordat het tijdens de lockdown heel wat winkels moest sluiten. Tegelijkertijd steeg de omzet van de online verkoop met 23 procent.

“Het is duidelijk dat de snelle veranderingen in het klantgedrag als gevolg van de wereldwijde pandemie de digitalisering van de moderetail verder zullen versnellen”, zegt CEO Helena Helmersson in een reactie.

Naast de sluiting van 170 winkels tegen het einde van het jaar, liet H&M Group in één adem ook weten dat er minder nieuwe filialen zullen worden geopend. Om welke merken van de groep het gaat, werd niet bekendgemaakt. H&M Group omvat H&M, COS, Weekday, Arket, Monki, H&M Home, & Other Stories en AFound.