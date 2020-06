“Coronatoelage” op rekening in restaurant: vijf euro per persoon

In een Brussels restaurant zien de klanten tegenwoordig een bijzondere toevoeging op de rekening: “anti-Covid19 maatregelen”. Vijf euro per persoon kost die ‘consumptie’.

De rekening gaat intussen viraal op sociale media. Daaruit blijkt dat het Brusselse restaurant - om welke restaurant het precies gaat, wordt niet gezegd - niet de enige zaak is die dergelijke actie onderneemt. In reacties is te lezen dat verschillende mensen al een ‘coronatoelage’ betaalden naast de drankjes of de maaltijden. De verklaring is te vinden in de extra investeringen die veel horecazaken moesten doen: het installeren van plexiglas, de aankoop van vele mondmaskers en ontsmettingsgel, … Ook in een autogarage werd al meer betaald vanwege corona.