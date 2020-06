Paula Marckx (94) overleden: naaktmodel, journaliste en ze maakte het leven van alle ongehuwde moeders beter

Paula Marckx, de vrouw uit Seefhoek die model, jour­naliste, voorzitter van het WTC, schrijfster en ook auteur van het arrest-Marckx werd, is afgelopen nacht overleden op 94-jarige leeftijd. Ze raakte bekend als de vrouw die de Belgische Staat op de knieën dwong voor meer vrouwenrechten. Enkele weken geleden brachten wij nog een interview met haar in onze krant. Reporter Frank Poosen sprak toen vijf Vlamingen over hun laatste rechte lijn. “Ik heb er nooit om gevraagd om meer te zijn dan Paula Marckx uit de Seefhoek. Maar soms komt iets op je pad en rol je van het één in het ander.”