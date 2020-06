Niet alleen bestuurders van auto’s ook bromfietsers worden gecontroleerd op rijden onder invloed. De politie van de zone Bilzen/Hoeselt/Riemst heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige bromfietser betrapt die positief testte op marihuana.

Het rijbewijs, dat enkel geldig was voor een bromfiets, werd voor 15 dagen ingetrokken. De jongeman had ook marihuana en hasj op zak. Die werden in beslag genomen. De 19-jarige zal voor ...