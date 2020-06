Cijfers blijven in dalende trend: gemiddeld 83 besmettingen per dag

In ons land zijn er gemiddeld 83 nieuwe besmetting per dag. Dat blijkt uit de nieuwe update van gezondheidsinstituut Sciensano.

De dagelijkse updates van het gezondheidsinstituut zijn gestopt, voortaan krijgen we een interactief dashboard te zien met cijfers van de voorbije zeven dagen. Vandaar blijkt daaruit dat er de voorbije week gemiddeld 83 nieuwe besmettingen per dag waren. Dat is een daling van 8 procent tegenover de week voordien (toen waren dat er nog gemiddeld 89).

