Tot 30 procent te snel bij weekendcontroles in Bilzen, Hoeselt en Riemst

Bilzen / Hoeselt / Riemst -

Bij snelheidscontroles vorig weekend zijn 470 bestuurders beboet. De flitsauto stond in Bilzen in de Waterstraat, Rode Kruislaan, Taunusweg, Heesveld en Maastrichterstraat. In Riemst was dat in de Visésteenweg, Tongersesteenweg en Heukelommerweg. In Hoeselt werd geflitst in de Oude Nederbaan en de Pasbrugstraat. In totaal werden 3.215 voertuigen gecontroleerd. In de Rode Kruislaan in Bilzen reed 30 procent te snel. Hoge snelheden van 131 km/u, 123 km/u en 127 km/u werden gemeten in de Rode Kruislaan, de Taunusweg en de Tongersesteenweg. Op die plaatsen mag maximaal 70 km/u worden gereden.