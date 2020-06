Champagne-ijs van Piper-Heidsieck verkrijgbaar in deze twee ijssalons in ons land

Kun je niet kiezen tussen een verfrissend glas champagne of een bolletje ijs? Daar heeft champagnemerk Piper-Heidsieck wat op gevonden. Het lanceert namelijk in samenwerking met twee Belgische ijssalons een smaak die de twee combineert.

Het bekende Franse champagnehuis Piper-Heidsieck, dat al sinds 1785 bestaat, heeft een champagnesorbet ontwikkeld. Het werkte daarvoor samen met twee Belgische ijssalons, want Belgen zijn nu eenmaal dol op ijsjes én champagne wijzen de verkoopcijfers al jaren uit.

Jan Vandewiele van de Antwerpse Cremerie Germaine creëerde een Piper-Heidsieck gelato die voor zo’n 47 procent uit champagne bestaat. Om het fruitige en sprankelende karakter van de champagne te versterken, voegde Turan Ucar van het Brusselse Glacier Gaston op zijn beurt calamondin (een citrusvrucht uit de Filipijnse keuken), een infusie seringen (plant uit de olijffamilie) en gekonfijte frambozen toe.

Foto: Piper-Heidsieck

Proeven? Cremerie Germaine vind je in de Nassaustraat 13 in Antwerpen. Het ijssalon is alle dagen open van 13 tot 22 uur. Glacier Gaston heeft twee vestigingen: eentje op de Baksteenkaai 86 in Brussel en op het Dumonplein 29 in Sint-Pieters-Woluwe. Het ijssalon is telkens open van dinsdag tot zondag tussen 12 en 22 uur.

Raak je deze zomer niet in Antwerpen of Brussel? Je kunt ook thuis zelf eenvoudig champagnesorbet maken, al heb je daar wel een ijsmachine voor nodig.

Ingrediënten:

375 ml champagne

200 gr kristalsuiker

1 tl zeste van citroen of limoen

375 ml vers pompelmoessap

60 ml vers citroensap

Werkwijze:

Doe de champagne, kristalsuiker en zeste in een pannetje. Breng krachtig aan de kook zodat de suiker volledig oplost, haal van het vuur.

Giet het mengsel door een zeef in een roestvrijstalen kom (helpt sneller af te koelen), voeg het pompelmoessap en het citroensap toe.

Laat volledig afkoelen. Om dat te doen, plaats je de kom in een grotere kom die voor de helft gevuld is met ijswater en roer je tot de champagne-oplossing helemaal koud is. Of dek af met plasticfolie en laat de hele nacht in de koelkast staan.

Giet in de ijsmachine en laat draaien. Giet het mengsel in een bewaardoos en plaats in diepvries voor minimum zes uur.