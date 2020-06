In Limburg worden dit jaar geen Canadese ganzen gevangen en gedood. Het schudden van de eieren heeft op de meeste hotspots gewerkt, zodat de overlast beperkt is. Uitgezonderd een plek: het Schulensbroek. De reden: corona. Specialisten waarschuwen: “Er moet in de regio overal consequent worden opgetreden. Anders keert het probleem terug.”