Relax max. De contractbeslommeringen behoren tot het verleden. Dieumerci Mbokani (34) blijft de Antwerp-familie trouw. Op stage in Duitsland spreekt de topschutter vrijuit. Over zijn verlenging, het vertrek van Bölöni, de komst van Leko én zijn resterende dromen. “De titel met Antwerp pakken. Dan is het welletjes geweest.”