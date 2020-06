Gaëtan Coucke in Mechelen voor medische testen

De transfer van Gaëtan Coucke (21) van KRC Genk naar KV Mechelen nadert zijn ontknoping. De jonge Limburgse doelman meldde zich vanmorgen in het AZ Sint-Maarten in Mechelen voor zijn medische testen. Eenmaal die zijn afgerond wordt Coucke in het AFAS Stadion verwacht om er zijn contract te gaan tekenen.