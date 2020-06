Beyoncé komt al in juli met nieuw visueel album

Beyoncé heeft aangekondigd dat ze op 31 juli een nieuwe plaat uitbrengt. Die kreeg de titel Black is king en zal beschikbaar zijn via de streamingdienst Disney+. Ook haar man Jay-Z en dochtertje Blue Ivy werkten mee aan het album.

Op 19 juni liet Beyoncé met Black parade al een nieuwe single los op de wereld en nu heeft ze aangekondigd dat er ook een visueel album zit aan te komen. Die plaat zal op 31 juli beschikbaar zijn via het streamingplatform van Disney+. Er werd alvast een één minuut durende teaser vrijgegeven van wat nu al een visueel spektakel lijkt te gaan worden die de zwarte cultuur viert.

De muziek is gebaseerd op liedjes uit The lion king: the gift, de soundtrack die Beyoncé in 2019 uitbracht voor de remake van de animatiefilm waarvoor ze de stem van Nala insprak. Volgens Variety werkten niet alleen haar man Jay-Z en dochtertje Blue Ivy mee aan het album, maar ook andere grote namen zoals Kendrick Lamar, Childish Gambino en Pharrell.

“Black is king brengt een eerbetoon aan de reizen die zwarte families door de tijd hebben gemaakt”, klinkt het in een mededeling van Disney en Parkwood, het bedrijf van Beyoncé. “Het visuele album vertelt het verhaal van een jonge koning en zijn tocht langs verraad en liefde en de zoektocht naar de eigen identiteit.”