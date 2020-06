Per dag verdwijnen 14 voetbalvelden landschap in Vlaanderen: “Betonversnelling in plaats van betonstop”

Vorig jaar is er in Vlaanderen per dag gemiddeld 7,16 hectare open landschap verdwenen onder beton. Dat heeft Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) gemeld. Ze waarschuwt dat deze trend de uitdroging van de bodem in de hand werkt en roept minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op de betonnering van Vlaanderen een halt toe te roepen.