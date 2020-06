Het moordonderzoek op Kelly Ann Prosser, het Amerikaanse meisje dat op 8-jarige leeftijd verdween in Ohio, kent na 38 jaar een doorbraak. Eindelijk zou het DNA dat de speurders op de plaats delict vonden, gekoppeld zijn aan een verdachte.

Kelly Ann Prosser was acht jaar oud toen ze verdween op 20 september 1982. Het meisje wandelde van haar school in Columbus, in Ohio, richting huis, maar kwam daar nooit aan. Haar levenloze lichaam werd ...