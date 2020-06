Giel en Magda Welkenhuyzen uit Lanaken zijn verontwaardigd. Begin dit jaar had Magda een arbeidsongeval. Gelukkig had ze een verzekering ‘Gewaarborgd inkomen’. Hoewel, gelukkig. Ze moet eerst een jaar ziek thuis blijven voor ze dat inkomen krijgt. Ze is 60. Te oud om snel van een gewaarborgd inkomen te kunnen genieten.