Terwijl het nieuwe voetbalseizoen binnen een dikke maand alweer start, wordt er achter de schermen zwaar gediscussieerd waar de Jupiler Pro League nu effectief live te zien zal zijn. Eén ding is duidelijk: fans die hun voetbal tot voor kort via Proximus bekeken, kunnen dat de komende jaren normaal ook doen. Voor leden van Play Sports is de toekomst nog onzeker. Vier prangende vragen.