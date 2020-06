De Franse premier Edouard Philippe heeft de lokale verkiezingen in Le Havre gewonnen. Dat blijkt uit de eerste resultaten. In Perpignan stevent een kandidaat van extreemrechts af op de overwinning.

Philippe was al burgemeester van de havenstad van 2010 tot 2017. Tijdens de campagne liet hij verstaan dat hij de stad niet zou besturen zolang hij premier is. Hij haalde het in de tweede ronde van de ...