De Crem: “Wie de regels overtreedt in het buitenland, staat er alleen voor”

Lockdownfeesten zijn verwerpelijk, gevaarlijk en zullen streng bestraft worden. Dat heeft Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zondag aan VTM Nieuws gezegd.

De Antwerpse politie moest zaterdagnacht een feest op de Meir met meer dan zestig aanwezigen stilleggen, terwijl de politie in Lint enkele dagen geleden nog een barbecue met een tachtigtal genodigden, die met elkaar op de vuist gingen, moest stopzetten. Her en der in het land houden Belgen feestjes met tientallen aanwezigen, wat radicaal indruist tegen de federale coronaregels.

Minister De Crem waarschuwde zondagavond bij VTM Nieuws voor een heropflakkering van het aantal besmettingen en veroordeelde illegale feesten. ‘Mijn boodschap is: doe dit niet’, zei De Crem. ‘Het is bijzonder pijnlijk om te zien dat juist twintigers en dertigers illegale feesten houden. Het aantal besmettingen in die groep loopt aanzienlijk op. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen dat het reproductiegetal weer boven één wordt geduwd. Dat mogen we niet laten gebeuren.’

Om de feesten in de kiem te smoren, rukt de politie volgens De Crem meteen uit wanneer er een melding binnenkomt. ‘Alle mensen die aanwezig zijn op zulke feesten moeten beseffen dat de minimumboete 250 euro bedraagt. Wie meerdere keren betrapt wordt door de politie, kan zelfs een celstraf krijgen. Kijk, de weg naar het nieuwe normaal is een geasfalteerde weg, waarbij de regering duidelijk heeft uitgelegd wat er kan en wat niet kan vanaf 1 juli. Wie van die geasfalteerde weg afwijkt, belandt in de gracht.’

Voor wie in het buitenland de coronaregels overtreedt en in de problemen komt met boetes of een arrestatie, had de minister van Binnenlandse Zaken een duidelijke boodschap: ‘Dan staat u er alleen voor. Daar gaan wij ons echt niet mee bezighouden.’

Verstrenging mogelijk

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) waarschuwde zondag in De Zevende Dag dat er bij slechtere coronacijfers snel ingegrepen zal worden. Zij zinspeelde op de verstrenging van de huidige coronaregels. ‘En voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet enkel over een verplichting van mondmaskers in de winkels’, zei De Block in het debat.