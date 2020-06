In het restaurant Food Emotions in Hamont-Achel krijgt social distance een artistieke invulling. Letterlijk, want zaakvoerders Mark Bonneu en Inge Van de Broek kregen enkele hoogwaardige kunstwerken in bruikleen om tussen de tafels de plaatsen.

“Social distance in ons restaurant vinden we heel belangrijk. We willen onze klanten ontvangen in een omgeving die veilig en aangenaam aanvoelt”, schetst Mark Bonneu. “Door in onze zaak de delicatessenwinkel ...