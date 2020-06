VN geshockeerd door expliciete, pikante beelden van medewerker op vredesmissie

Ophef na video over seks in officiële VN-wagen. Video: Het Nieuwsblad

Toplui van de Verenigde Naties reageren geschokt nadat op sociale media beelden zijn uitgelekt die gemaakt werden tijdens een VN-vredesmissie in Tel Aviv. In de video lijkt een medewerker seks te hebben op de achterbank in een officieel VN-voertuig.

De video is amper 18 seconden lang, maar toch is er heel wat ophef over. De wagen werd van bovenaf gefilmd waardoor de ‘UN’-letters duidelijk te zien zijn. Op de beelden is te zien hoe een vrouw schrijlings op een man zit. Of de twee effectief seks hebben, is moeilijk te beoordelen maar dat de man niet met zijn gedachten bij de vredesmissie is, moge wel duidelijk zijn.

De VN bevestigt dat het in ieder geval gaat om medewerkers die als vredesmacht gestationeerd zijn in Israël. “Wij zijn geshockeerd”, zegt woordvoerder Stephane Dujarric tegenover The Daily Mail. “Het gedrag van de medewerkers gaat in tegen alle richtlijnen. En zal grondig onderzocht worden.”

De VN kijkt streng toe op seksueel wangedrag. Zeker nadat in december uitlekte dat honderden vrouwen in Haïti zwanger of pas bevallen werden achtergelaten door VN-medewerkers.