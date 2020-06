Hoogste aantal nieuwe besmettingen in Limburg in tien dagen

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn er in Limburg 17 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in tien dagen. Wereldwijd zijn er nu officieel 10 miljoen mensen getroffen door Covid-19.

Gezondheidsinstituut Sciensano had vorige week aangekondigd dat er op zondag geen nieuwe update meer zou volgen. Maar vanmiddag kwam er dus toch een nieuw rapport. Daaruit blijkt dat er de afgelopen 24 uur 86 nieuwe besmettingen bijkwamen in ons land. 17 daarvan werden in Limburg vastgesteld. Het was al van 18 juni (19 nieuwe besmettingen) geleden dat het aantal bijkomende coronagevallen nog zo hoog lag. In totaal werden er in onze provincie nu 6.583 mensen getroffen door het virus.

Wat de analyse op gemeentelijk niveau betreft, neemt Sciensano de periode tussen 18 en 25 juni in beschouwing. In die week doken er 12 nieuwe besmettingen op in Genk, 11 in Houthalen-Helchteren en Maaseik en 4 in Oudsbergen. 19 Limburgse gemeenten waren die week ‘coronavrij’, wat betekent dat er geen nieuwe besmettingen vastgesteld werden.

87,7 per dag

Nadat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag op weekbasis zaterdag voor het eerst sinds lange tijd weer steeg naar 92, werd er zondag opnieuw een lichte, maar enigszins geruststellende daling vastgesteld. In de voorbije week telde de overheid gemiddeld 87,7 besmettingen per dag. Over het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens werden zondag geen nieuwe cijfers vrijgegeven. In het weekend moeten de ziekenhuizen immers niet langer een update geven aan het gezondheidsinstituut. Daarover zal dus pas dinsdag nieuwe informatie beschikbaar zijn.

Wereldwijd werd zondag de trieste kaap van 10 miljoen besmettingen gerond. Een kwart daarvan komt uit de Verenigde Staten. Brazilië (1,3 miljoen besmettingen) en Rusland (633.000 besmettingen) vervolledigen de top 3. In totaal vielen er wereldwijd al 499.307 doden ten gevolge van het coronavirus.