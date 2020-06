Organisatie Lotto Belgium Tour maakt rittenschema bekend: “Niet te zwaar maar de Muur blijft scherprechter”

Vandaag had normaal gezien de slotrit van de Lotto Belgium Tour, de Ronde van België voor vrouwen, moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon de koers niet doorgaan. De organisatie kreeg intussen een nieuwe plaats op de wielerkalender.

De Lotto Belgium Tour wordt van 13 tot en met 15 oktober gereden, tussen het weekend met de Amstel Gold Race (10 oktober) en Gent-Wevelgem (11 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober). De rittenkoers ging van een vierdaagse naar een driedaagse. Zondag werd ook het rittenschema officieel bekendgemaakt.

“Ervoor gekozen het niet te zwaar te maken”

“We hebben een mooie ronde samengesteld met een parcours dat prima aansluit bij de drukke periode die de rensters eind oktober tegemoet gaan”, legde organisator Tom Thienpont uit. “We kozen ervoor om onze wedstrijd niet te zwaar te maken en doordat we een etappe minder organiseren, krijgen de rensters ook voldoende rust. We bieden een parcours aan met hellingen en kasseien, maar er is ook een vlakke etappe.”

Galmaarden wordt zowel de start- als aankomstplaats van onze eerste rit, op dinsdag 13 oktober. Er wacht het peloton een uitdagend parcours van 133,5 kilometer, verdeeld over vijf ronden. Er liggen drie hellingen op het parcours: de flank van de Bosberg, de Congoberg en de Bergstraat. Die laatste helling is het hoogste punt in onze ronde dit jaar en heeft een hoger stijgingspercentage dan de Muur. Er liggen ook bijna drie-en-een-halve kilometer kasseien op het parcours per ronde.

Op dag twee van de Lotto Belgium Tour, woensdag 14 oktober, zal het peloton over West-Vlaamse wegen rijden, waar twee nieuwe gaststeden het peloton zullen ontvangen. Het startschot van deze tweede rit zal gegeven worden aan de kust in Blankenberge en de eindmeet wordt getrokken in Brugge.

Na tien kilometer passeren de rensters een eerste keer de aankomst, in de Brugse deelgemeente Dudzele, waarna ze vier ronden van 27,1 kilometer moeten afleggen. Het parcours leidt de dames over de kasseien van de Dammesteenweg. Door het vlakke parcours leent deze etappe zich tot een prangende massasprint.

Het is dit jaar de negende editie van de Lotto Belgium Tour en het is ook de negende keer dat het Oost-Vlaamse Geraardsbergen de Lotto Belgium Tour ontvangt voor de slotetappe. Deze laatste rit staat gepland op donderdag 15 oktober.

In de slotrit speelt de Muur opnieuw een hoofdrol. De finish ligt opnieuw op de Vesten. De totale afstand van deze heuvelachtige etappe bedraagt 100,6 kilometer, de optelsom van twee ronden van 33,2 kilometer en twee ronden van twee ronden van 17,1 kilometer. Naast de beklimming van de Muur wordt het peloton ook over de Bosberg en Denderoordstraat gestuurd.

“Al heel wat aanmeldingen van teams”

“Iedereen zit te popelen om opnieuw te koersen en we kregen al heel wat aanmeldingen van teams”, besloot organisator Tom Thienpont. “Als organisatie kijken we er alvast naar uit om de dames te zien rijden en samen met de wielerfans hopen we op een spannende strijd tijdens onze ronde. We werken nu met onze partners en de gaststeden toe naar onze editie in het najaar. Uiteraard zullen we de nodige coronamaatregelen nemen, in overeenstemming met de protocollen van de UCI en Belgian Cycling en met de richtlijnen van de overheden. Samen met iedereen hopen we dat de coronacrisis onder controle blijft en dat we dit najaar een mooie wielerfeest mogen beleven.”

. Rittenschema:

Rit 1 - Dinsdag 13 oktober: Galmaarden - Galmaarden (133,5 km)

Rit 2 - Woensdag 14 oktober: Blankenberge - Brugge (119 km)

Rit 3 - Donderdag 15 oktober: Geraardsbergen - Geraardsbergen (100,6 km)