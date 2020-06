Amerikaanse atleten willen niet langer het zwijgen opgelegd worden tijdens Olympische Spelen

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, een maand geleden in Minneapolis, werd de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten fors opgevoerd. Ook de sportwereld is daarin erg betrokken. De adviesraad van de atleten van het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC AAC) heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in een brief gevraagd de controversiële regel die atleten verbiedt politieke manifestaties te houden op de Spelen, te schrappen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde website Insidethegames.biz.

Regel 50 van het olympisch charter stipuleert dat “geen enkele vorm van politieke, religieuze of raciale demonstratie of propaganda toegestaan is op olympische locaties”. Op die manier kan de neutraliteit van de olympische beweging beschermd worden. De Amerikaanse atleten willen echter “niet langer het zwijgen opgelegd worden”.

Iedereen herinnert zich de Spelen van 1968 in Mexico en de beruchte podiumceremonie van de 200 meter met winnaar Tommie Smith en nummer drie John Carlos, beiden Amerikanen. De twee verschenen zonder schoenen in zwarte sokken op het podium, om uiting te geven aan de armoede onder zwarte Amerikanen. Vervolgens staken ze met gebogen hoofd en een in zwarte handschoen gehulde vuist in de lucht (de Black Power groet, red.), uit protest tegen de positie van zwarten in de maatschappij. De blanke Peter Norman, die zilver won, steunde hun protest door het dragen van een Olympic Project for Human Rights-badge. Smith en Carlos werden als gevolg van hun politieke statement direct verwijderd uit het Amerikaanse olympische team en verzocht het olympisch dorp te verlaten.

“De olympische en paralympische beweging eert atleten als John Carlos en Tommie Smith in musea en looft hun olympische waarden, terwijl ze hun opvolgers verbieden in hun voetsporen te treden”, leggen de atleten uit in hun brief.

IOC-voorzitter Thomas Bach verklaarde eerder al dat regel 50 herzien zou kunnen worden na overleg met de atletencommissie.

# Belga context ## Related link(s) [Lien vers le site de insidethegames.biz]

View full context on [BelgaBox]

(belga)